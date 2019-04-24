Trabzonspor, Fenerbahçe’yi yıkacak plan üzerinde çalışıyor

Trabzonspor Teknik Direktör Ünal Karaman, Süper Lig’de 22 yıldır deplasmanda yenemediği Fenerbahçe’yi, İstanbul’da yıkacak plan üzerinde çalışıyor.

Trabzonspor, 27 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Onazi ve Ekuban katılmadı. Ordu’da trafik kazası geçiren Hüseyin Türkmen ise iki günlük iznin ardından antrenmana katıldı ve idmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra ikinci bölümde takımdan ayrı koşu yaptı. Bordo-mavililer antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirirken ikinci bölümde ise taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.

Karaman: "Pres yapmalıyız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 22 yıldır dış sahada yenemedikleri Fenerbahçe’yi yıkacak plan üzerinde duruyor. Bordo-mavililerin gerçekleştirdiği antrenmanda Karaman’ın, oyuncularını sık sık uyardığı gözlendi. Topu kaybettikleri andan itibaren baskıyı artırmaları gerektiğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Topu kaybettiğiniz anda baskıyı başlatacaksınız. Bu asla tek kişilik bir durum değil. Tüm takım bu presi yapmalı, paslaşmalı ve diğer arkadaşına yardım etmeli. Herkes pozisyonunu olmalı" diyerek uyarılarda bulundu.

Amiri’nin takımı kaybetti

Antrenmanın son bölümünde Vahid Amiri’nin seçtiği takımla diğer İranlı oyuncu Majid Hosseini’nin seçtiği takımlar çift kale maç yaptı. İddiasına oynanan maçı Majid Hosseini’nin takımı kazandı.

Ekuban durumu

Trabzonspor’un Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban, sağ dizindeki problem nedeniyle üç gündür antrenmanlara katılmıyor. Takımdan ayrı olarak salonda çalışan ve tedavisi yapılan Ekuban’ın Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta darbe aldığı ve Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı yapılacak olan son kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Yusuf Yazıcı penaltı çalıştı

Trabzonspor’un genç oyuncusu Yusuf Yazıcı ise antrenman sonrası penaltı çalıştı. Spor Toto Süper Lig’de bu sezon 9 penaltı atışı kullanan ve 4 atıştan yararlanamayan bordo-mavililerde Yusuf Yazıcı, penaltı atışında kendisini geliştirmek için idman sonrası ekstra çalıştı. Bu sezon bordo-mavililerde Rodallega, Burak Yılmaz ve Sosa penaltı atışı kullanan isimler oldu. En son oynanan Bursaspor maçında Sosa, penaltı atışından yararlanamamıştı.