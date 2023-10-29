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Spor Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten puan alamadı... Sizce bunun sebebi neydi?
Spor

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten puan alamadı... Sizce bunun sebebi neydi?

Yeniakit Publisher
2023-10-29 15:31:00 - 2023-10-29 17:59:10
Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten puan alamadı... Sizce bunun sebebi neydi?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.

Müsabakada, Trabzonspor'un iki şutu direkten döndü.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 16'ya Fatih Karagümrük ise 10'a çıkardı.

Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karagümrük ise Konyaspor'a konuk olacak.

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