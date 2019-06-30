Trabzonspor eski Chelsea'li yıldız ile anlaştı!

Serkan Aşkın Yeniakit.com.tr

Önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Trabzonspor, bir dönem Chelsea forması giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel ile her konuda anlaşma sağladı.

Trabzonspor kurmayları Mısır'ın İskenderiye şehrinde Nijeryalı yıldız ve menajeri ile uzun süren pazarlıkların ardından anlaşma sağladı. Bordo-mavili ekip, 32 yaşında ve bonservisi elinde olan Mikel'in transferini çok kısa sürede açıklayacak.

Tecrübeli bir isim

Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki Obi Mikel, Chelsea macerasının ardından 2017'de Çin'den Tianjin Teda'nın yolunu tutmuş, iki sezon sonra da Middlesbrough forması giymişti. Middlesbrough'da 18 karşılaşmada görev alan Nijeryalı Obi Mikel, 1 de gol atma başarısı gösterdi. Kariyerinde 428 mücadeleye çıkan Mikel'in 11 gol ve 18 asistlik performansı bulunuyor. Ön liberoda görev alan başarılı futbolcu orta sahanın ortasında da oynayabiliyor.