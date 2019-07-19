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Trabzonspor, Erce Kardeşler’i KAP’a bildirdi

Trabzonspor, Erce Kardeşler’in transferi konusunda Altınordu ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

19 Temmuz 2019 Cuma 11:13
Trabzonspor, Erce Kardeşler’i KAP’a bildirdi

Trabzonspor, Erce Kardeşler’in transferi konusunda Altınordu ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.


Bordo-mavili kulübün konuya ilişkin KAP’a yaptığı açıklama şöyle:


"Altınordu A.Ş.’nin Profesyonel Futbolcusu Erce Kardeşler’in, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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