Trabzonspor, Erce Kardeşler’i KAP’a bildirdi Trabzonspor, Erce Kardeşler’in transferi konusunda Altınordu ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor, Erce Kardeşler’in transferi konusunda Altınordu ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili kulübün konuya ilişkin KAP’a yaptığı açıklama şöyle:

"Altınordu A.Ş.’nin Profesyonel Futbolcusu Erce Kardeşler’in, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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