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Trabzonspor, Durica’ya 400 bin Euro ödeyecek

Tahkim Kurulu, Trabzonspor’un eski futbolcusu Durica’ya 400 bin Euro ödemesine karar verdi.

04 Nisan 2019 Perşembe 16:57
Trabzonspor, Durica’ya 400 bin Euro ödeyecek

Tahkim Kurulu, Trabzonspor’un eski futbolcusu Durica’ya 400 bin Euro ödemesine karar verdi.


Tahkim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından aldığı kararları açıkladı. Trabzonspor’un eski stoperi Jan Durica’ya 400 bin Euro’luk alacağının ödenmesine karar verildi. Ayrıca Yardımcı Antrenör Servet Çetin’in Konyaspor ile arasındaki uyuşmazlık da karara bağlandı. Kararda usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı belirtildi.


Tahkim Kurulu’nun verdiği iki karar metni şöyle:



"- Futbolcu Jan Durica’nın Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 16.11.2018 tarih ve E.2018/517- K.2018/602 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;


- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,


- Davacı futbolcu Jan Durica’nın alacak talebinin kabulü ile 400.000,00 Euro tutarlı alacağın davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,


- Faiz, harç, yargılama gideri, vekalet ücretinin ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile,



- Teknik adam Servet Çetin’in Konya Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun 01.02.2019 tarih ve E.2018/680- K.2019/30 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile karar verilmiştir."

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 16:57
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