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Spor

Trabzonspor, CAS’a başvurusunu yaptı

UEFA tarafından 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası alan Trabzonspor, bu karara itirazı için dosyasını CAS’a gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 19:34:36 -
Trabzonspor, CAS’a başvurusunu yaptı

UEFA tarafından 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası alan Trabzonspor, bu karara itirazı için dosyasını CAS’a gönderdi.


UEFA Kulüp Finansal Kontrol kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS’a itiraz için gerekli dosyayı gönderdi. Yaklaşık 28 sayfalık bir savunma hazırlayan bordo-mavili kulübün avukatları, cezanın kalkması için gerekli hamleleri yaptığı ve düzenledikleri savunmalarını CAS’a gönderdiğini açıkladı.

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