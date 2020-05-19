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Spor

Trabzonspor çalışmalarına devam etti

Yeniakit Publisher
2020-05-19 13:33:55 -
Trabzonspor çalışmalarına devam etti

TRABZON (AA) - Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Futbolcular, antrenman öncesi Türk bayrağı ile fotoğraf çektirerek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Antrenmanda futbolcular, dayanıklılık oyunları oynadı.

Bordo-mavili takım, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

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