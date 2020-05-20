Trabzonspor, çalışmalarına akşam antrenmanıyla devam etti
TRABZON (AA) - Trabzonspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in yeniden başlaması öncesi hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.
Günün ilk idmanına sabah çıkan bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, ikinci çalışmasını ise akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, dayanıklılık oyunları oynadı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.