Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor kendi sahasında, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Maçın detayları merakla beklenirken, ilk 11'ler belli oldu. Peki ama Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri kim? Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bütün detaylar...

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Beşitaş'ın en dikkat çeken oyuncusu şüphesiz ki Burak Yılmaz oldu. Sakatlığının ardından sahalara forvet olarak dönüyor.

Trabzonspor Beşiktaş maçı 29 Eylül Pazar günü saat 19:00'da oynanacak ve mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Novak, Campi, Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Avdijaj, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth



Beşiktaş: Karius, Douglas, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Caner Erkin, Atiba, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, N’Koudou, Diaby, Burak Yılmaz