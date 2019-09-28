0553 313 94 23

Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri kim?

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor kendi sahasında, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Maçın detayları merakla beklenirken, ilk 11'ler belli oldu. Peki ama Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri kim? Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bütün detaylar...

28 Eylül 2019 Cumartesi 08:00
Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri kim?

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor kendi sahasında, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Maçın detayları merakla beklenirken, ilk 11'ler belli oldu. Peki ama Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri kim? Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bütün detaylar...

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Beşitaş'ın en dikkat çeken oyuncusu şüphesiz ki Burak Yılmaz oldu. Sakatlığının ardından sahalara forvet olarak dönüyor.

Trabzonspor Beşiktaş maçı 29 Eylül Pazar günü saat 19:00'da oynanacak ve mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Novak, Campi, Hosseini, Obi Mikel, Sosa, Avdijaj, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth

Beşiktaş: Karius, Douglas, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Caner Erkin, Atiba, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, N’Koudou, Diaby, Burak Yılmaz

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 08:00
  1. Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri kim?
  2. Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11'leri kim?
  3. Trabzonspor-Beşiktaş maçı
  4. Trabzonspor-Beşiktaş maçı ilk 11ler
  5. Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
  6. Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman?
  7. Trabzonspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda şifresiz mi?
  8. Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman
  9. Trabzonspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda
  10. Trabzonspor-Beşiktaş maçı ilkleri
  11. Trabzonspor-Beşiktaş maçı asları
  12. Trabzonspor-Beşiktaş maçı kimler oynuyor
  13. Beşiktaş-Trabzonspor maçı
  14. Beşiktaş-Trabzonspor maçı saat kaçta
  15. Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman
  16. Beşiktaş-Trabzonspor maçı hangi kanalda
  17. Beşiktaş-Trabzonspor maçı ilk 11ler
  18. Beşiktaş-Trabzonspor maçı aslar
  19. Beşiktaş-Trabzonspor maçı kimler oynayacak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul depremini tutturan Frank Hoogerbeets bu sefer Türkçe tweet atıp uyardı: Yüksek alarmda kalabilirsiniz
    1. İstanbul depremini tutturan Frank..
    2. Taşeron işçilere asgari ücret zammı..
    3. Zanlılar 'hayırsever hırsız'la yakalandı
    4. Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi..
    5. İtalyan gazetesi 'evlat nöbeti'ni ele..
    6. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed:..
    7. Trabzonspor-Beşiktaş maçının ilk..
    8. ATM kartı kopyalayanlara 'hayırsever..
    9. İşçi kıyımına doymayan Mansur Yavaş,..
    10. 'Trump yönetimi Çinli firmaları ABD..
    11. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un..
    12. Cezayir'de 'Buteflika rejimi..
    13. Facebook ve Instagram nasıl bağlanır?
    14. ABD'liler azil soruşturmasının..
    15. Bodrum açıklarında 15 düzensiz göçmeni..
    16. Fransa'da 'Cihad' isminin konmasına..
    17. Kredi kartlarında faiz oranı düşürüldü
    18. 'Kosta Rika ile iş birliğimiz geniş..
    19. Mardin ve Siirt'te 6 terörist etkisiz..
    20. Rusya'dan nükleer savaş karşıtı çağrı
    21. Rusya'dan dikkat çeken açıklama:..
    22. Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim'de..
    23. Başkentte asayiş uygulaması yapıldı
    24. 28.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    25. Yusuf Güney, Tarkan'a alkış tutan..
    26. "Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"
    27. 2 terörist daha öldürüldü!
    28. Deprem sonrası İstanbul Boğazı'nda..
    29. 28 Eylül Cumartesi hava nasıl olacak?
    30. ABD F-35 konusunda geri adım mı..
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
    Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    Türk savaş uçakları Suriye'ye girdi
    Türk savaş uçakları Suriye'ye girdi
    Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine inanmak istemedi! 'Yalan söylüyor'
    Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine inanmak istemedi! 'Yalan söylüyor'