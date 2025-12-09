  • İSTANBUL
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin biletleri tükendi
Spor

Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin biletleri tükendi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Trabzonspor-Beşiktaş derbisinin biletleri tükendi

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri tükendi. Taraftarlar biletlerin tamamına 1 saat içinde sahip oldu.

Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri kısa sürede tükendi. Süper Lig'de 34 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Karadeniz ekibinin 14 Aralık Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı müsabakanın biletlerine bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, ilk etapta misafir takım tribünü hariç satışa sunulan biletlerin tamamı, 1 saat içinde tükendi.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu kararınca, Beşiktaş taraftarının maçta yer alamayacak olması nedeniyle 2 bin 100 kişilik misafir takım tribünü biletlerinin gün içinde Trabzonspor taraftarına satışa sunulacağı kaydedildi.

