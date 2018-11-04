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Trabzonspor beraberliğe abone

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Bursaspor ile karşılaşan Trabzonspor sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

04 Kasım 2018 Pazar 21:16
Trabzonspor beraberliğe abone

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Bursaspor'u konuk eden Trabzonspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Bordo mavililer, üst üste üçüncü maçından da 1 puan aldı.

Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü golü Hugo Rodallega, dakika 25'te attı. Bursaspor'un cevabı, 87'de Lima ile geldi. Maç, 1-1 bitti.

Trabzonspor, bu sonucun ardından 16 puanla 8. sırada kaldı. Bursaspor 13 puanla 11. sırada kendine yer buldu.

Burak Yılmaz krizi

71. dakikada oyundan çıkan Burak Yılmaz ile tribünler arasında yaşanan gerginlik, maça damgasını vurdu. Burak, kendisini ıslıklayan tribünlere el kol hareketleri ile karşılık verdi.

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, geçen haftaya göre ilk 11'de birisi zorunlu iki değişikliğe gitti.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 21:16
  1. Karaman
  2. Trabzon
  3. Bursa
  4. Trabzonspor

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