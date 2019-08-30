Trabzonspor Basketbol Yaz Okulu sona erdi - Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp:- "Trabzonspor Basketbol Yaz Okulu, geleceğe yatırım noktasında büyük önem taşıyor"



TRABZON (AA) - Trabzonspor Basketbol Yaz Okulu sertifika töreniyle sona erdi. Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen törene asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, başkan yardımcısı Emin Kahraman, amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yusuf Hayırlıoğlu, yönetim kurulu üyeleri Eda Lermi Zorer, Lokman Sadıklar ve Dursun Ali Sakarya ile Trabzon Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk katıldı. Asbaşkan Alp, burada yaptığı konuşmada, basketbol yaz okuluna ilgi gösteren sporculara teşekkür ederek, bu faaliyetin aynı zamanda geleceğe yatırım noktasında büyük önem taşıdığını vurguladı. Tören, Alp ve diğer yöneticilerin sporculara sertifikalarını vermelerinin ardından sona erdi.



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