Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün sitesinden yapılan açıklamaya göre Ertuğrul Doğan, Bahçeli ile bir araya geldi.

Ziyarette Bahçeli'ye, kulübün tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olan 1975-1976 sezonunu simgeleyen retro beyaz formanın yanı sıra işlemeli bir kılıç hediye edildi.

Doğan, misafirperverliği dolayısıyla Bahçeli'ye teşekkür etti.

Nazik ziyaretleri için memnuniyetini ifade eden Bahçeli ise takıma başarılar diledi.

Ertuğrul Doğan'a ziyareti sırasında asbaşkan Zeyyat Kafkas ve Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız da eşlik etti.