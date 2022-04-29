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Spor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu uyardı: Yarın sakın bunu yapmayın
Spor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu uyardı: Yarın sakın bunu yapmayın

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Antalyaspor maçı öncesi bordo mavili taraftarlara seslendi.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 17:37:00 -
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu uyardı: Yarın sakın bunu yapmayın

Şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta olan Trabzonspor'da Medical Park Stadı'ndaki taraftara açık antrenman başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, antrenman öncesi yaptığı açıklamada taraftara çağrıda bulundu.

üper Lig'de şampiyonluğa yalnızca 1 puan uzaklıkta olan Trabzonspor, 35. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u Medical Park Stadı'nda konuk edecek.

Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada şampiyonluğu kutlama ihtimali yüksek olan bordo-mavililer, coşkuyu bir gün önceden Medical Park Stadı'nda yaşamaya başladı.

Taraftara seslendi

Taraftara açık olarak gerçekleştirilen idman öncesi açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, 'Taraftardan ricam var; coşku ve heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin. Uzun zamandır bununla ilgili mesajlar vermeye çalışıyoruz. Birbirimize sarılalım ama silaha sarılmayalım mesajımız bu. Ben söz veriyorum yarın şampiyon olunca 61 top atışı yaptıracağız. Bu tüm silahlara bedeldir diye düşünüyorum. 3 farklı lokasyonda havai fişekler atılacak. Kimse kutlamalarda silah kullanmasın' dedi.

 

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