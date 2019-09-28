Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Denizde kaptan değişmez

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’ndan teknik direktör Ünal Karaman’a destek. Medical Park Stadı’nda basın toplantısı düzenleyen Bordo-Mavililer’in Başkanı, Karaman’ın göreve başladığı günden beri birçok spekülasyona maruz kaldığını belirtip, “Ünal Karaman hepimizin kefil olacağı dirayetli bir insan, sağlam karakterli bir teknik direktör” ifadelerine yer verdi.

''İstikrarın ve azmin olmadığı yerde başarının olması mümkün değildir''

Ağaoğlu şunları söyledi: “Geçmişte Trabzonspor’un yaşadığı en büyük sıkıntılardan birisi sahadaki sonuçlar istendiği gibi gitmediği zaman hemen değişikliklere gidilmesiydi. Burada da ilk başta yönetim kendisini garanti altına almak için teknik direktör değişikliği, ilerleyen süreçlerde de transfer döneminde 1-2 oyucu transferiyle geçiştiriyordu. İstikrarın ve azmin olmadığı yerde başarının olması mümkün değildir. Bu çok net.”

''Denizin ortasında kaptan ve mürettebat değiştirme imkanınız yoktur''

“Karaman’la 2 yıl daha sözleşme imzaladık. Hocamıza inancımız ve güvenimiz tam. Gemi, bu kaptan ve bu mürettebatla yoluna devam edip selametle limana varacaktır. Denizin ortasında kaptan ve mürettebat değiştirme imkanınız yoktur. Yeniden yapılanma sözcüğünün artık Trabzonspor ajandasından çıkması gerekiyor. Tüm eylemlerde sorumlu tutulacak birisi varsa o kulüp başkanıdır. Transferlerde son kararı ben verdim.”