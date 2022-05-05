Trabzonspor, Barcelona görmüş sağ kanadı getiriyor!

Avusturya'da geleceğin yıldızı olarak gösterilen Yusuf Demir, kiralık olarak gittiği Barcelona'da bekleneni veremeyince Rapid Wien'e geri dönmüştü. Burada da 21 maçta sadece bir gol atabilen 18 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarında yer aldı.

Süper Lig'de şampiyon olan Karadeniz Fırtınası'nda gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı. Trabzonspor'un Rapid Wien’in genç sağ kanadı Yusuf Demir için harekete geçtiği ifade edildi.

Fotomaç'ın haberine göre; bordo-mavili taraftarlar, ailesi Trabzonlu olan genç sağ kanadın alınması için yönetimi mesaj yağmuruna tuttu. Ancak kulübü, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Yusuf için yüksek bonservis bedeli talep edebilir.

YUSUF DEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yusuf Demir (d. 2 Haziran 2003; Viyana, Avusturya) Türk asıllı Avusturyalı futbolcudur. Rapid Wien'den kiralık olarak Primera División RFEF takımlarından Barcelona B'de forma giymektedir. Barcelona'nın Rapid Wien'den transfer ettiği Türk asıllı Avusturyalı futbolcusu Yusuf Demir, kısa sürede A Takım'a yükseldi. 9 Temmuz 2021'de 500 bin avro bedelle 1 sezonluğuna Barcelona B'ye kiralandı. 10 milyon avro satın alma opsiyonu bulunuyor. Türk asıllı Yusuf Demir, Avusturya Millî Futbol Takımı’nı tercih etti ve Mart 2021'de davet aldı.