Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek16 Şubat 2019 Cumartesi 10:23
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Ligde geçen hafta Galatasaray'a deplasmanda 3-1 kaybeden bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Bordo-mavili takımın ligin 16. haftasında Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan kaptanı Jose Sosa, 63 gün sonra formasına kavuşacak.
Galatasaray maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ancak hafta içi antrenmanlara katılan Uğurcan Çakır'ın yerine yine kalede Arda Akbulut'un, Novak'ın sakatlığında sol bekte Amiri'nin görev alabileceği öğrenildi.
Galatasaray maçına göre tek değişikliğin Toure'nin yerine Sosa, olması bekleniyor. Karadeniz ekibinde, Joao Pereira ve Ogenyi Onazi'nin uzun süreli sakatlıkları bulunuyor.
Trabzonpor, Aytemiz Alanyaspor maçına Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Amiri, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme ve Rodallega 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.
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