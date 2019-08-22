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Trabzonspor, Atina'dan avantajlı dönüyor

- UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK'yı deplasmanda 3-1 yenen bordo-mavililer, rövanş öncesi önemli avantaj yakaladı- Ekuban, Trabzonspor formasıyla ilk kez "hat-trick" yaparken, bu sezon Avrupa kupalarında 4 gole ulaştı

22 Ağustos 2019 Perşembe 23:15
Trabzonspor, Atina'dan avantajlı dönüyor


TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi AEK'yı 3-1 yenen Trabzonspor, rövanş müsabakası öncesi önemli bir avantaj sağladı.

Karşılaşmanın hemen başında yenik duruma düşen bordo-mavililer, ardından penaltı kaçırdığı maçta Ekuban ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapamayı başardı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Karadeniz ekibi, Ekuban'ın "hat-trick" yaptığı müsabakadan 2 farklı galibiyetle ayrılarak, 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.


- Bileği bükülmüyor


Trabzonspor, geçen sezon 26 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, son 15 resmi karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, 177 gündür de yenilgi görmedi.


- Ekuban "hat-trick" yaptı, Avrupa'da 4 gole ulaştı


Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. maçında 4. golünü kaydetti.

AEK filelerini 3 kez havalandıran bordo-mavili futbolcu, Sparta Prag ile oynanılan ilk maçta da 1 gol atmıştı.

Ganalı futbolcu, Trabzonspor formasıyla ilk kez "hat-trick" yapmayı başardı.


- 50. galibiyetini aldı


Trabzonspor, AEK maçını kazanarak Avrupa kupalarındaki 50. galibiyetini elde etti.

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 128. karşılaşmasına Yunan ekibi karşısında çıkarken, 50. kez galip gelmeyi bildi. Avrupa'da çıktığı 33 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 45 maçta ise rakiplerine boyun eğdi.


- UEFA Avrupa Ligi'nde iki penaltı da kaçtı


Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde kazanılan 2 penaltı atışını da golle sonuçlandıramadı.

Bordo-mavili takımın 3. eleme turu rövanşında Trabzon'da Sparta Prag ile oynadığı karşılaşmada Nwakaeme, AEK maçında da Sosa penaltı atışlarını değerlendiremedi.


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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 23:15
  1. AEK
  2. Trabzonspor
  3. UEFA Avrupa Ligi

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