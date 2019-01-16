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Trabzonspor aradığı ön liberoyu Belçika'da buldu! Sürpriz isim

Ön libero mevkine takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Trabzonspor, Belçika ekiplerinden Waasland-Beveren takımında top koşturan Paul Fadiala Keita'yı gündemine aldı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 12:54
Trabzonspor aradığı ön liberoyu Belçika'da buldu! Sürpriz isim

Trabzonspor, Ogenyi Onazi’nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması, Jose Sosa’nın takıma geç katılacak olması ve Juraj Kucka’nın Parma’ya satılması nedeniyle ön liberoda yaşadığı sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ön liberoda sadece Batuhan Altarslan’ı elinde bulunduran bordo-mavililer, bu bölge için birçok futbolcuyla görüştü. Son olarak Belçika’nın Waasland-Beveren takımında forma giyen Paul Fadiala Keita ile görüşen Trabzonspor yönetimi, kulübünde az forma şansı bulan oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. 1.92 boyunda olan 26 yaşındaki Senegalli futbolcu, güçlü fiziği ve mücadeleci yönleriyle dikkat çekiyor.

Gözler UEFA'da!

Trabzonspor’un FIFA’dan aldığı transfer yasağını kaldırdığı öğrenildi. FIFA, bonrdo-mavili kulübe geçtiğimiz Cuma günü geç saatlerde mail yoluyla ulaşarak transfer yasağının kalktığını bildirdi. Ancak borsada sıkıntı yaşanmaması adına resmi açıklama yapmayan Trabzonspor Kulübü, açıklamayı yaptıktan sonra listeye aldığı ve görüşme halinde olduğu isimleri imzaya çağıracak. Karadeniz ekibinin transfer yasağını kaldırdığını açıklamasının ardından ilk olarak kadrosuna Keita’yı katması bekleniyor. (Yeni Şafak)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 12:54
  1. Trabzonspor
  2. Paul Fadiala Keita
  3. Belçika
  4. Ön libero
  5. Waasland-Beveren

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