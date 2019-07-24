Trabzonspor aradığı golcüyü İtalya'da buldu

Forvet transferi için çalışmalarını sıklaştıran Trabzonspor'un Roma'dan Patrik Schick için görüştüğü öne sürüldü.

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Forvet transferini bu hafta gerçekleştireceğiz" açıklamasının ardından, bordo-mavili taraftarlar heyecanlı bekleyişe geçti. Trabzonspor'un görüştüğü ismin Patrik Schick olduğu iddia edildi.

Bordo-mavili yönetim, yeni golcü için temaslarını sürdürürken, TRT Spor'dan flaş bir iddia geldi. Son dakika olarak verilen habere göre, Trabzonspor'un Patrik Schick transferi için Roma ile görüşmelerini sürdürdüyor. Trabzonspor'un 23 yaşındaki Çekyalı golcünün transferini gizli yürüttüğü vurgulanırken, bu transfer için sona gelindiği öne sürüldü.

Roma'nın 2016-2017 yılında 5 milyon euruya kiraladığı, 2018 yılının Temmuz ayında Sampdoria'dan 9 milyon euroya bonservisini aldığı Patrik Schick, geçen sezon 32 lig maçına (17 kez ilk 11) çıkarken, 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.