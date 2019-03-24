Trabzonspor, Antalyaspor'un yıldızına kanca attı! Trabzonspor, Süper Lig ekibi Antalyaspor'da forma giyen Nazım Sangare'yi yakın markaja aldı.

35 yaşındaki Joao Pereira ve Kamil Çörekçi’den istediği verimi alamayana Bordo-Mavili yönetimin, Türk statüsünde oynayan 24 yaşındaki sağ beki transfer listesinin başına yazdığı öğrenildi. Antalyaspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nazım’ın Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın da gündeminde olduğu iddia edildi.



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