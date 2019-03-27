Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 27.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanına milli oyuncular Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Filip Novak ve Caleb Ekuban katılmazken tedavileri süren Onazi ve Sosa salonda çalıştı. Sakatlıkları büyük ölçüde geçen Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi ve Abdülkadir Ömür, antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken, 3 oyuncu daha sonra düz koşu yaparak antrenmanı tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda koşu ve pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı. Trabzonspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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