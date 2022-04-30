Trabzonspor, Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Trabzonspor Antalyaspor MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

3. dakikada ilk etkili atağında Trabzonspor, golü buldu. Djaniny'in pasıda sol taraftan son çizgiye doğru inen Abdülkadir Ömür, topu Cornelius'a yerden aktardı. Bu futbolcu da altı pas içinde dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

25. dakikada sağ taraftan Visca'ın pasında, ceza alanı içinde Djaniny'in vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

30. dakikada Fernando'nun pasında, ceza alanı içinde Wright, kaleci Uğurcan Çakır'dan kurtardığı topu filelere gönderdi ancak bu oyuncu ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

42. dakikada Ndao'nun ceza alanı içinde yakın mesafeden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 1-0 önde kapadı.

49’uncu dakikada ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Aldürkadir Ömür’ün sert şutunu kaleci çıkarmayı başardı. Dönen topu ceza sahası içinde önünde bulan Cornelius, pasını bekletmeden sağ tarafındaki Visca’ya bıraktı. Visca’nın sağ çaprazdan sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

51’inci dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Ghacha’nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Wright, pasını içeriye çevirmek istedi ancak Hamsik’e çarpan top Ghacha’nın önünde kaldı. Ghacha’nın içeriye çevirdiği topu altıpas içinde Ndao dokunarak ağlara gönderdi: 1-1.

54’üncü dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Siopis’in müdahalesiyle ceza sahası içinde Ndao yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

56’ncı dakikada Fredy’nin kullandığı penaltı vuruşunda köşeyi doğru tahmin eden Uğurcan Çakır gole izin verdi.

62’nci dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Aldülkadir Ömür’ün havadan pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Dorukhan Toköz gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

80’inci dakikada Antalyaspor tekrar beraberliği yakaladı. Sağ taraftan kullanılan kornerde defanstan seken top, ceza yayı içinde Güray Vural’ın önünde kaldı. Güray’ın şutunda altıpas önünde Wright topa ayak koyarak kontrol etti. Wright’in boş durumda şutunda top filelerle buluştu: 2-2.

Karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sona erdi.