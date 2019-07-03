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Trabzonspor, Andusic’i de kadrosuna kattı

Transfer döneminin hızlı kulüplerinden Trabzonspor, bugün Ahmet Canbaz’ın ardından Boşnak oyuncu Nemanja Andusic ile de 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 20:50
Trabzonspor, Andusic’i de kadrosuna kattı

Transfer döneminin hızlı kulüplerinden Trabzonspor, bugün Ahmet Canbaz’ın ardından Boşnak oyuncu Nemanja Andusic ile de 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.


Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki Boşnak orta saha oyuncusu Nemanja Andusic 3+1 yılık sözleşme imzaladı.


Karadeniz ekibinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) transferle ilgili yaptığı açıklama şöyle:


"Profesyonel futbolcu Nemanja Andusic’in kulübümüze transferi konusunda, Mladost Doboj Kakanj Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Mladost Doboj Kakanj Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 50 bin Euro ödenecektir. Ayrıca, Mladost Doboj Kakanj Kulübüne; futbolcunun, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi resmi müsabakalarında ilk 21 kişilik kadroda yer alması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50 bin Euro, futbolcunun, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi resmi müsabakalarının bir tanesinde, ilk 11 kişilik kadroda yer alması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50 bin Euro, futbolcunun, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi resmi müsabakalarının 20 tanesinde, ilk 11 kişilik kadroda yer alması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50 bin Euro, futbolcunun, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi resmi müsabakalarında 5 gol atması halinde, bir kereye mahsus olmak üzere 50 bin Euro, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, o ana kadar Mladost Doboj Kakanj’ın hak ettiği tutarı aşan kısmının %30’u,ödenecektir.


Profesyonel futbolcu Nemanja Andusic ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;


2019/20 futbol sezonu için 115 bin Euro garanti ücret,


2020/21 futbol sezonu için 100 bin Euro garanti ücret,


2021/22 futbol sezonu için 100 bin Euro garanti ücret,


2022/23 opsiyon sezonu için 100 bin Euro garanti ücret ödenecektir."

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 20:50
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