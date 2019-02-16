Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Ligde geçen hafta Galatasaray'a deplasmanda 3-1 kaybeden bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. Peki, Trabzonspor Alanyaspor ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor Alanyaspor ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Müsabaka Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor'da Alanyaspor hazırlıkları

Bordo-mavili takımın ligin 16. haftasında Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan kaptanı Jose Sosa, 63 gün sonra formasına kavuşacak.

Galatasaray maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ancak hafta içi antrenmanlara katılan Uğurcan Çakır'ın yerine yine kalede Arda Akbulut'un, Novak'ın sakatlığında sol bekte Amiri'nin görev alabileceği öğrenildi.

Galatasaray maçına göre tek değişikliğin Toure'nin yerine Sosa, olması bekleniyor. Karadeniz ekibinde, Joao Pereira ve Ogenyi Onazi'nin uzun süreli sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor Alanyaspor muhtemel 11'ler

TRABZONSPOR

Arda- Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Amiri, Sosa, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega

Sakat: Onazi, Pereira, Novak (Uğurcan belirsiz)

AYTEMİZ ALANYASPOR

Haydar- Welinton , Steven Coulker, Baiano, Ceyhun, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Campos, Taha, Jr. Fernandes, Cisse

Sakat: Obi, Sackey

Cezalı: Tzavellas, Nsakala

Süper Lig 22. hafta maç programı

15 ŞUBAT CUMA

20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

16 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30 Akhisarspor-MKE Ankaragücü (Spor Toto Akhisar)

16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor (Ülker)

17 ŞUBAT PAZAR

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Demir Grup Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park)

19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)