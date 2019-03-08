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Trabzonspor, Akhisarspor'u konuk edecek

08 Mart 2019 Cuma 10:42
Trabzonspor, Akhisarspor'u konuk edecek


TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Akhisarspor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu, yönetecek.

Ligde geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, Avrupa kupalarına katılma yolunda sahasında puan kaybı yaşamak istemiyor.

Karadeniz ekibinde Joao Pereira, Ogenyi Onazi ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları bulunuyor.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 10:42
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