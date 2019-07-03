Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı kadrosuna kattı





TRABZON (AA) - Trabzonspor, Werder Bremen'den 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Ahmet Canbaz ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Anlaşmaya göre oyuncuya, 2019-2020 sezonu için 625 bin lira, 2020-2021 ve 2021-2022 için ise 630 bin lira garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

Ayrıca, Ahmet Canbaz'ın transferi konusunda, Werder Bremen Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 125 bin avro ödeneceği ve her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 15 resmi maçta (Süper Lig veya UEFA) oynaması ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınması halinde 100 bin avro, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, o ana kadar Werder Bremen'in hak ettiği tutarı aşan kısmının yüzde 20'sinin ödeneceği aktarıldı.