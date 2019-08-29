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Trabzonspor-AEK maçından notlar

Teknik direktör Ünal Karaman, kadroda 3 oyuncu değişikliğine gitti

29 Ağustos 2019 Perşembe 20:43
Trabzonspor-AEK maçından notlar

TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sahasında AEK'yi konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, kadroda 3 oyuncu değişikliğine gitti.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, ligde Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada görev yapan stoper oyuncuları Hüseyin Türkmen ve Hosseini ile forvette Sörloth'u, Süper Lig'in 3. haftasındaki Fenerbahçe maçı öncesi dinlendirdi.

Stoperde Ivanildo ve Campi forma giyerken Sörloth'un yerine de Obi Mikel 11'de görev yaptı.


- Sturridge, kadroda yok


Trabzonspor'da İngiliz golcü Daniel Sturridge, 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Hafta içinde takımla çalışmalara başlayan ve bireysel olarak antrenmanlarla eksikliğini gidermeye çalışan İngiliz futbolcu, kadroya alınmadı.

Sturridge'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi de forma giyemedi.


- Kapalı gişe


Trabzonspor'da taraftarlar AEK maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki Sparta Prag ve ligdeki Yeni Malatyaspor maçında tribünleri dolduran bordo-mavili taraftarlar, AEK maçına da aynı ilgiyi gösterdi.


- Dostluk yemeği


Karşılaşma öncesi Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından AEK yöneticilerine dostluk yemeği verildi.

Yemeğe kulüp asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri, AEK Kulübü Başkanı Evangelos Aslanidis ve yöneticiler ile UEFA Delegeleri Stephen Grance, Bakar Jordania katıldı.

Mehmet Yiğit Alp tarafından günün anısına AEK Başkanı Aslanidis ve UEFA Delegeleri Grance ile Jordania'ya çeşitli hediyeler takdim edildi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 20:43
  1. AEK
  2. Trabzonspor
  3. UEFA Avrupa Ligi

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