  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2023-10-03 12:40:00 -
Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Cuma günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmana, sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Orsic, Pepe, Kourbelis, Fountas ve Benkovic katılmadı.

Hüseyin Türkmen ve Orsic'in uzun süreli sakatlığının devam ettiği ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Kourbelis ve Fountas'ın dünkü antrenmanlarda aldıkları darbeye bağlı ödemleri olduğu, Teklic'in de alt adalesinde ağrı hissettiği için antrenmanda yer almadığı bildirildi.

Pendikspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Benkovic'in ise arka adalesinde spazm bulunduğu ve bu nedenle çalışmaya katılmadığı kaydedildi.

Nicolas Pepe ise özel antrenmanlar dahilinde çalışmalarını takımdan ayrı gerçekleştiriyor. Fernandez de bireysel çalışmalarının ardından zaman zaman takıma katılıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Futbolcular antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor

Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor işte bunu beklemiyordu! Bakanlık 354 milyon lirayı istedi, camia şoka girdi
Trabzonspor işte bunu beklemiyordu! Bakanlık 354 milyon lirayı istedi, camia şoka girdi

Spor

Trabzonspor işte bunu beklemiyordu! Bakanlık 354 milyon lirayı istedi, camia şoka girdi

Trabzon’da uyuşturucu operasyonu! Köpeğin verdiği poz olay oldu
Trabzon’da uyuşturucu operasyonu! Köpeğin verdiği poz olay oldu

Yerel

Trabzon’da uyuşturucu operasyonu! Köpeğin verdiği poz olay oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23