0553 313 94 23

Trabzonspor 3. kez gruplara kaldı

Trabzonspor, 3.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:52
Trabzonspor 3. kez gruplara kaldı

Trabzonspor, 3. Ön Eleme Turu’ndan katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmayı başardı. Bordo-mavili takım, tarihinde üçüncü defa gruplarda mücadele edecek.


Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK’yı eleyerek tarihinde üçüncü kez gruplara katılmaya hak kazandı. Üç sezon aradan sonra tekrar Avrupa kupalarında mücadele eden bordo-mavililer, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara kalma başarısı göstermişti. Karadeniz ekibi, 2013-2014 sezonunda grubundan lider olarak çıkmış, son 16 turunda Juventus’a elenmişti. 2014-2015 sezonunda ise grubunu ikinci sırada tamamlayan bordo-mavililer, yine aynı turda bir başka İtalyan takımı Napoli’ye iki maçta da yenilerek Avrupa macerasına nokta koymuştu.



Trabzonspor, Çek ve Yunan ekibini turnuva dışına itti


Trabzonspor, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Çekya’nın Sparta Prag takımı ile deplasmanda 2-2 berabere kalmış, sahasında ise rakibini 2-1 ile geçerek saf dışı bırakmayı başarmıştı. Play-off turunda AEK ile eşleyen bordo-mavili takım, Yunanistan’dan 3-1’lik galibiyetle döndü. Trabzonspor, evinde oynadığı maçı 2-0 kaybetmesine rağmen gruplara kalmayı başardı.



"Biz geldik"


Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmasının ardından sosyal medya hesaplarından, "Yürü sen umutlara, biz varız hep yanında! Geldik . #UEL @EuropaLeague" paylaşımını yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
    1. Trabzonspor, Fenerbahçe maçı..
    2. Eski FARC liderlerinin "yeniden..
    3. Büyük Zaferin 97. yıl dönümü
    4. Lapseki’de yoksullara 450 ton kömür..
    5. Paravan şirket kurup vatandaşları..
    6. Yaşlı Ardıç Göleti ormanla çevrilecek
    7. "Yasal bir taşıma aracı" diyen Gül'den..
    8. Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl..
    9. Aydın Büyükşehir Belediyesinden okul..
    10. Rus özel kuvvetlerinden İdlib'de sızma..
    11. Oruçreis Doğu Akdeniz yolunda
    12. İspanya Open Arms'taki düzensiz..
    13. PKK'nın mayın ve bombaları imha edildi
    14. Gözlerdeki bu belirtilere dikkat
    15. Marmara Adası’nda açıkta ateş..
    16. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü kutlanıyor
    17. "30 Ağustos Zafere Giden Yol" sergisi
    18. Nijerya'daki silahlı soygunlarda 7..
    19. Üniversiteyi kazanan öğrenciler için..
    20. Avro Bölgesi'nde enflasyon sabit kaldı
    21. Belediye başkanları arabulucu oluyor
    22. Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye şok
    23. Multinet Up ve Logo Yazılım iş birliği..
    24. Pençe Harekatı'nda ele geçirilen..
    25. Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve..
    26. Nazilli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    27. Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük
    28. TESK'ten "sahte içki" uyarısı
    29. Yeniden silahlanan FARC’ın 4 lideri..
    30. Trabzonspor 3. kez gruplara kaldı
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması