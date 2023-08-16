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Spor Trabzonspor 2 transferi birden duyurdu
Spor

Trabzonspor 2 transferi birden duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-08-16 19:17:00 -
Trabzonspor 2 transferi birden duyurdu

Transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kala Karadeniz temsilcisi Trabzonspor vites arttırdı. Bordo mavili ekip, serbest statüdeki Taxiarchis Fountas ile anlaşma sağlarken, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı da kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar...

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, ligin 2'nci haftasında oynanacak Galatasaray maçı öncesi kadroya takviye için çalışmalar devam ediyor.

Bordo-mavili kulüp, prensip anlaşmasına vardığı ve İstanbul'a getirdiği Taxiarchis Fountas'ın ardından bir transferi daha bitirdi.

Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı da kadrosuna kattığını duyurdu.

Her iki transferin de Galatasaray maçı öncesi takıma katılması bekleniyor.

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