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“Trabzonludan Ekrem’e oy çıkmaz”

Terör örgütü PKK’nın Karadeniz’e sızma girişimini canı pahasına engelleyen ve alçakların saklandığı yeri Mehmetçiğimize gösterdiği esnada şehit olan Eren Bülbül’ün ağabeyi Erdoğan Bülbül Akit’e konuştu.

21 Haziran 2019 Cuma 10:04
“Trabzonludan Ekrem’e oy çıkmaz”

 Harun Sekmen  İstanbul 

Terör örgütü PKK’nın Karadeniz’e sızma girişimini canı pahasına engelleyen ve alçakların saklandığı yeri Mehmetçiğimize gösterdiği esnada şehit olan Eren Bülbül’ün ağabeyi Erdoğan Bülbül Akit’e konuştu. Trabzonlu kimliği üzerinden milliyetçi oylara göz kırpan CHP, HDP ve İP’in adayı Ekrem İmamoğlu’na sert çıkan Erdoğan Bülbül, şunları söyledi: “Kandil ile flörtleşip, Pensilvanya ile yatağa giren İmamoğlu ikiyüzlü. Berkin Elvan’ı dilinden düşürmeyen CHP adayının, Eren’in ismini bir defa zikrettiğini duymadık. Sağındaki, solundaki isimler belli. Trabzonlular başta olmak üzere hiçbir Karadenizli hemşehrim, HDP’nin desteklediği bir isme oy vermez.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:04
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. PKK
  4. Karadeniz
  5. Akit
  6. Erdoğan Bülbül

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