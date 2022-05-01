Trabzonlu taraftarlar, Antalyaspor kalecisini darp etti

Trabzonspor, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluğu ilan ettiği maçta yaşananlara Güney ekibinden tepki geldi. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, futbolcularının saldırıya uğradığını belirterek Türk futbolunu kaosa sokmamak için sahadan çekilmediklerini söyledi.

A Spor'dan Koray Baloğlu'nun haberine göre Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, maç devam ederken sahaya giren taraftarların futbolcuları Sherel Floranus ve kaleci Ruud Boffin'e vurduklarını açıkladı. Çetin şöyle konuştu: "Sahaya giren bazı taraftarlar, futbolcularımız Floranus ve Boffin’e vurdu. Türk futbolunu kaosa sokmamak için takımı sahadan çekmedik. Verilecek cezanın takipçisi olacağız. Trabzonspor’un şampiyonluğunu tebrik ederiz. Hakemin soyunma odasına gidip, bekleyip, güvenliğin sağlandıktan sonra maçı tekrar başlatması lazımdı. Böyle bir durum olmadı. Profesyonellerimiz sordular, ne yapalım dediler. 'Çıkın oynayın, Türkiye'ye antipatik görünmemize gerek yok' dedim."

Boffin'e saldırı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.