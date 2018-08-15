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Trabzonlu çocuklara kodlama eğitimi

Türkiye Vodafone Vakfı’nın, Habitat Derneği işbirliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirdiği ‘Yarını Kodlayanlar’ projesinin geçen haftaki durağı Trabzon’un Bereketli Köyü oldu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:52
Trabzonlu çocuklara kodlama eğitimi

Türkiye Vodafone Vakfı’nın, Habitat Derneği işbirliği ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirdiği ‘Yarını Kodlayanlar’ projesinin geçen haftaki durağı Trabzon’un Bereketli Köyü oldu. Trabzon Valiliği ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de katkı sunduğu eğitimlerde yaşları 7-14 arasında değişen yaklaşık 150 çocuğa teknolojinin dili kodlama öğretildi. Böylece Trabzon’da bugüne kadar kodlama eğitimi verilen toplam çocuk sayısı 850’yi aştı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:52
  1. Trabzon
  2. Türkiye Vodafone Vakfı
  3. habitat derneği

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