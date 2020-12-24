  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trabzonlu bakır ustasının "devasa ürünleri" görenlerin ilgisini çekiyor
Aktüel

Trabzonlu bakır ustasının "devasa ürünleri" görenlerin ilgisini çekiyor

Bakırcılık mesleğinde yarım asır geçiren Ali Çavuş, geride kalıcı eser bırakmak için ürettiği devasa boyutlardaki salep kazanı, demlik ve ibrikleri, dükkanının önünde sergiliyor - 61 yaşındaki Çavuş: - "Aklımda tek bir şey var, Seyit Onbaşı'nın anısına bakırdan 2,5 metrelik bir top mermisi yapmak, üzerine de portresini işlemek"

Yeniakit Publisher
2020-12-24 12:08:28 -
Trabzonlu bakır ustasının "devasa ürünleri" görenlerin ilgisini çekiyor

TRABZON (AA) - GAZİ NOGAY - Trabzonlu bakır ustası Ali Çavuş'un ürettiği ve dükkanının önünde sergilediği devasa boyutlardaki salep kazanı, demlik ve ibrikleri, vatandaşların ilgisini çekiyor.

61 yaşındaki Çavuş, Ortahisar ilçesine bağlı Kazancılar Sokak Bakırcılar Çarşısı'ndaki dükkanda bakırcılık yapan dedesi ve babasının yanında, küçük yaşlarda meslekle tanıştı. İlkokul ve ortaokul çağlarında dükkanda çalışarak mesleği öğrenen Çavuş, "özel ve değerli bir sanat" olarak nitelendirdiği bakırcılıkta yarım asrı geride bıraktı.

Çavuş, 2012 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama'ya hediye etmek üzere, 4 aylık çalışma ve tamamen el işçiliğiyle, 2 metre boyunda ve 80 kilogram ağırlığında demlik yaptı.

Çavuş, demliği Obama'ya ulaştırma girişimlerinden sonuç alamayınca, eserini, bir arkadaşına ait otelin önünde sergilenmek üzere verdi.

Bunun yanı sıra Sümela Manastırı anısına salep kazanı, Trabzon'daki 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları anısına 1,4 metre boyunda hamsi logolu demlik, Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim ile Hürrem Sultan anısına ibrikler yapan Çavuş, dünyada kalıcı eser bırakmak için ürettiği devasa ürünleri, dükkanının önünde sergiliyor. Çavuş'un yaptığı 3 ibrikten biri de dükkanın içinde yer alıyor.

- "Bu dünyaya öyle bir şey bırakayım ki benden sonra bile konuşulsun istedim"

Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakırın, dünyanın en değerli madeni olduğunu belirterek, "Bir daha dünyaya gelecek olsam yine bakırcı olurum. Bu madeni işlemekten ve insanlara sunmaktan keyif alıyorum." dedi.

Çok uzun yıllar bakırcılık yapan dedesi ve babasından geriye eser olarak sadece bakraç ve maşrapa kaldığını, kendisinin de geride bir eser bırakmak istediğini dile getiren Çavuş, "Bu dünyaya öyle bir şey bırakayım ki benden sonra bile konuşulsun istedim." ifadesini kullandı.

- "İnsanlar fotoğraf çektirme sırasına girdiler"

Çavuş, yaptığı eserlerin büyük ilgi gördüğüne işaret ederek, şunları söyledi:

"Trabzon'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları için yaptığım 10 bin bardaklık demlik büyük ilgi gördü. Obama için dünyanın en büyük demliğini yaptım. Bu eserleri yaparken 'Bana yardımcı olun, bana destek olun, tek başıma yapamam' dedim. Bana 'delirdin mi, bir kiloluk bakraç varken 100 kiloluk bakraç yaptın, otur yerinde' dediler ama ben kafama koydum ve yaptım. İnsanlar fotoğraf çektirme sırasına girdiler."

Eserlerini 4-5 yıldır dükkanının dışında bıraktığını, içeri almadığını anlatan Çavuş, insanların çok ilgisini çektiğini kaydetti.

Çavuş, sağlığı el verdiği sürece mesleğini sürdüreceğini vurgulayarak, "Aklımda tek bir şey var, Seyit Onbaşı'nın anısına bakırdan 2,5 metrelik bir top mermisi yapmak, üzerine de portresini işlemek. Askerde rütbem onbaşıydı. Altına da 'Onbaşı Ali Çavuş' yazmayı çok istiyorum. Bir yardımcı bulabilirsem yapacağım." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus General İvaşov'un 'Türkiye' korkusu:
Dünya

Rus General İvaşov'un 'Türkiye' korkusu: "Büyük Turan'a ilerliyor biz izliyoruz"

Türkiye’nin Kırım, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetlerine yönelik politikalarını endişe içinde seyrettiklerini söyleyen Emekli Rus Korgeneral L..
Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz
Teknoloji

Türk hackerlar terörist sevici Avrupa Birliği'ni salladı! Kınama gelince böyle cevap verdiler: Biz vurduk mu tam vururuz

Terör örgütünü Avrupa'da besleyerek Türkiye düşmanlığını açıkça gösteren Avrupa Birliği, Türk hackerların siber operasyonuyla sallandı. Avru..
Targun Hatun, Osman Bey’e hislerini fark etti
Medya

Targun Hatun, Osman Bey’e hislerini fark etti

Kuruluş Osman’ın merakla beklenen ve heyecanla izlenen 39’uncu bölümünde, Targun Hatun, Osman Bey’e olan hislerini açığa vurdu...
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay