  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trabzon'dan Hatay'a 4 bin 61 fidan gönderildi
Aktüel

Trabzon'dan Hatay'a 4 bin 61 fidan gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-11-13 15:00:38 -
Trabzon'dan Hatay'a 4 bin 61 fidan gönderildi

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar Belediyesi, Hatay'daki orman yangını sonucu zarar gören ormanlık alanların yeniden canlandırılması için 4 bin 61 fidan bağışladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün sabotajları sonucu çıkan yangınlarda orman varlığının önemli bir kısmını kaybeden Hatay'ın Antakya Belediyesine fidan bağışında bulunmak için harekete geçildi.

Ortahisar Belediyesince temin edilen 4 bin 61 fidan, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de katıldığı organizasyonla tıra yüklenerek, Hatay'a gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Genç, Ortahisar'ın kardeşlik fidanlarının Antakya'da yeşereceğini belirterek, bunun terör örgütü PKK'nın yangın sabotajlarına verilecek en güzel cevap olduğunu vurguladı.

Ormanların, insanlığın ortak mirası olduğunu dile getiren Genç, şunları kaydetti:

"Antakya'da birden çok alanda orman yangınları çıktığında Antakya Belediye Başkanımız İzzetin Yılmaz'a bu sözümüzü vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirmekten dolayı da son derece mutlu ve gururluyuz. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde ve farklı zamanlarda dikilen fidanların ülke olarak orman varlığımızın artırılmasında çok önemli bir yeri teşkil ettiğini belirtmek isterim. Gönderdiğimiz fidanlar sayesinde Hatay ormanları daha yeşil ve güzel bir görünüme kavuşacak, aynı zamanda bu insanlık dışı sabotajlara tevessül eden terör örgütü için de çok güçlü mesaj olacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tarih verdi! Altın için çılgın tahmin
Ekonomi

Tarih verdi! Altın için çılgın tahmin

Van Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Yıldırımoğlu, altının gram fiyatının 2021'in ilk 6 ayı içerisinde 550 TL seviyelerinde seyredeceğini, ..
Peskov'dan düşürülen Rus helikopteriyle ilgili flaş açıklama
Dünya

Peskov'dan düşürülen Rus helikopteriyle ilgili flaş açıklama

Rusya'ya ait Mi-24 tipi askeri helikopterin Azerbaycan ordusu tarafından yanlışlıkla düşürülmesiyle ilgili Kremlin’den açıklama geldi. Kreml..
Uçaklar peş peşe havalandı! Karabağ'a dev sevkiyat
Dünya

Uçaklar peş peşe havalandı! Karabağ'a dev sevkiyat

Rusya'dan Karabağ'a kargo uçaklarıyla helikopter ve insansız hava araçları sevk edildi.
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay