Trabzon'dan acı haber! Çok sayıda ölü var

Trabzon Valisi Ustaoğlu, Araklı'da yaşanan sel felaketiyle ilgili, "6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an ulaşamadığımız vatandaşımız görünüyor." dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı'da yaşanan sel felaketiyle ilgili, "6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an ulaşamadığımız vatandaşımız görünüyor." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Tüm kurtarma ve yardım ekipleri bölgeye sevk edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Trabzon Araklı'da meydana gelen afet nedeniyle hemşehrilerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

AFAD ve tüm kurtarma ve yardım ekiplerinin Bakanlıkça bölgeye sevk edildiğini belirten Soylu, "Kurumların çalışmaları Valiliğimiz koordinasyonunda devam etmektedir. Devam eden çalışmalara katılmak için sel bölgesinde olacağız." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Devletimiz gerekli tüm desteği verecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Araklı'daki sele ilişkin devletin, haber alınamayan vatandaşlara sağ salim ulaşılması için seferber olduğunu ve selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm desteği vereceğini bildirdi.

Bakan Albayrak, Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sele ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Araklı'da yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Albayrak, "Devletimiz, haber alınamayan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması için seferber olmuştur ve selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm desteği verecektir." ifadelerini kullandı.