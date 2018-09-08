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Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 7 kişi yaralandı

Akçaabat ilçesinde TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

08 Eylül 2018 Cumartesi 08:38
Trabzon'da zincirleme trafik kazası: 7 kişi yaralandı

İlçedeki Yaylacık mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Halil İbrahim B. (59) yönetiminde 61 ABB 016 plakalı TIR, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile çarptı. Kırmızı ışıkta bekleyen diğer otomobillerinde karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekipleri tarafından karayolunda kontrollü geçiş sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 08:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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