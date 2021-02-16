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Aktüel Trabzon'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi
Aktüel

Trabzon'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi

Trabzon'da yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul ve Ankara'ya bu gece ve yarın sabah erken saatlerde yapılması planlanan karşılıklı 8 sefer iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 23:33:00 -
Trabzon'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Yapılan açıklamada bazı hava yolu şirketleri tarafından Trabzon'dan İstanbul ve Ankara'ya bu gece ve yarın sabah erken saatlerde yapılması planlanan karşılıklı 8 sefer iptal edildiği duyuruldu.

Trabzon'dan bazı seferler iptal edildi

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve halen etkisi devam eden kar, hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bazı hava yolu şirketleri tarafından Trabzon'dan İstanbul ve Ankara'ya bu gece ve yarın sabah erken saatlerde yapılması planlanan karşılıklı 8 sefer iptal edildi.
Yetkililer, kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin yeniden başlayacağını belirtti.

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