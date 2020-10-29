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Aktüel Trabzon'da yaşayan yabancı uyruklu çocuklar kliple Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Aktüel

Trabzon'da yaşayan yabancı uyruklu çocuklar kliple Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 14:40:30 -
Trabzon'da yaşayan yabancı uyruklu çocuklar kliple Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

TRABZON (AA) - Trabzon'da yaşayan yabancı uyruklu ailelerin çocukları "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı"nı hazırladıkları kliple kutladı.

Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, 29 Ekim dolayısıyla klip hazırlamaya karar verdi.

Klipte, Trabzon'da yaşayan Afganistan ve İran uyruklu 7 çocuk, Uluğ Turanlıoğlu'nun "Bugün" adlı şiirini seslendirdi.

Derneğin başkanı Muhammet Gül, AA muhabirine, Türkiye'de "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünü devlet yönetimine yerleştiren ve demokrasiyi taçlandıran Cumhuriyet'in ilanının üzerinden 97 yılın geçtiğini söyledi.

Derneğin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini bu yıl pandemi dolayısıyla yapamadığını belirten Gül, "Ancak sevginin ve barışın simgesi olan sığınmacı çocuklar bugünün önemini ve hislerini kameralar karşısında dile getirdiler." dedi.

Gül, Türkiye ve tüm Türk dünyasının yıldızının parladığı bugünde, Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Daha nice bayramlar dilerim." ifadesini kullandı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını da kınayan Gül, dernek binasına Türkiye, Azerbaycan ve Afganistan bayraklarını yan yana astıklarını, Azerbaycan halkının yanında olduklarını kaydetti.


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