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Aktüel Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Aktüel

Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 12:55:41 -
Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu imal ve ticareti", Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ile "yasa dışı ekim" yapıldığı belirlenen Maçka, Ortahisar ve Araklı ilçelerinde 5 adrese operasyon düzenledi.

Narkotik ve bomba arama dedektör köpeklerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, 32 kilo 940 gram esrar, 19 kök Hint keneviri, 3,4 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 179 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 4'ü ise tutuklandı.

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