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Aktüel

Trabzon’da silah kaçakçılığı

Trabzon’un Tonya ilçesinde, jandarma ekipleri silah kaçakçılığı yapan bir kişinin adresine baskın düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:56:49 -
Trabzon’da silah kaçakçılığı

Trabzon’un Tonya ilçesinde, jandarma ekipleri silah kaçakçılığı yapan bir kişinin adresine baskın düzenledi.


Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş ekipleri, Tonya ilçesinde bir kişinin silah kaçakçılığı yaptığına dair bilgi aldı. Belirlenen adrese jandarma arama köpeğiyle baskın düzenleyen ekipler, 9 mm çapında 3 adet ruhsatsız silah, 1 adet tabanca şarjörü ile 19 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği ele geçirdi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs “Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı” suçlamasıyla hakkında işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili savcılık soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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