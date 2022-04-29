Trabzon'da 'şampiyonluk' biletleri karaborsaya düştü: En ucuzu 30 bin TL!

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u konuk edecek Trabzonspor’da maçın biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenirken, bilet bulamayan taraftarlar hayal kırıklığı yaşadı. Karşılaşmadan 1 puanla ayrılması halinde şampiyonluğu ilan edecek bordo mavili takımın 30 Nisan Cumartesi günü oynayacağı maçın biletleri karaborsada satılmaya başlandı.

Kombine kartı olmayan ve takımlarının maçını izlemek için yurt dışından gelecek kişileri hedef alan bazı fırsatçılar, 500 TL'den satılan kale arkası biletine 5 bin TL, 5 bin TL olan VIP Platinum biletlerine ise 30 bin TL istiyor. Sosyal medyada karaborsa bilet satıcılarına karşı ihbarlar üzerine Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri harekete geçti.

Trabzonspor Kulübü daha önceki karşılaşmalarda maç biletlerini karaborsada satan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.