Trabzon'da ‘Rezo Tiflis' adıyla tanınan mafya lideri öldürüldü!
Trabzon'da dün bir kişi silahlı saldırıda vurularak öldürüldü. Hayatını kaybeden Gürcistan uyruklu kişinin yeraltı dünyasında ‘Rezo Tiflis' adıyla tanınan mafya lideri olduğu tespit edildi. Türkiye'de işlenen mafya cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor.
Dün Trabzon'un Yomra ilçesinde Kaşüstü mevkiinde meydana gelen olayda, bir siteye ait otoparkta aracında oturan Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze, Bulgaristan plakalı otomobilden inen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralanan 64 yaşındaki Lordkipanidze, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunan polis ekipleri iki kişiyi gözaltına aldı.
"Rezo Tiflis" lakaplı mafya lideri çıktı
Olayın ardından Gürcistan kaynaklı haber siteleri, Trabzon'da cinayete kurban giden kişinin yeraltı dünyasında ‘Rezo Tiflis' adıyla tanınan mafya lideri Revaz Lordkipanidze olduğunu duyurdu.
15 yıl hapiste yattı
Sözcü'de yer alan habere göre; çeşitli organize guruplara liderlik ettiği öne sürülen Lordkipanidze'nin soygun ve uyuşturucu suçlarından 15 yıldan fazla tutuklu kaldı.
Fransa ve Rusya'da suç örgütü faaliyetlerini yürüten çete liderinin Türkiye'de öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.