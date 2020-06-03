Trabzon'da muska yazdıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, farklı adreslerde muska yazdıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği ve buna ait 17 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 5 fişek, 10 fişek, muska yazmakta kullanılan 5 ceylan ve 3 tavşan derisi, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 tunç döküm heykel, 1 büyük tunç heykel, 2 tunç plaka, 1 eski yazı ve işaretlerin olduğu tunç kemer, 3 kavanoz su içine hazırlanmış muska, muska sarmak için kullanılan çok sayıda jelatin ile muska tarife fiyat listesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



