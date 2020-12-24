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Aktüel Trabzon'da kumar oynayan 17 kişiye 53 bin 550 lira ceza kesildi
Aktüel

Trabzon'da kumar oynayan 17 kişiye 53 bin 550 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 10:55:24 -
Trabzon'da kumar oynayan 17 kişiye 53 bin 550 lira ceza kesildi

TRABZON (AA) - Trabzon'da 17 kişiye, kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi ihlalden toplam 53 bin 550 lira ceza verildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehaneye, kumar oynandığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar oynayan 17 kişi suçüstü yakalandı.

Şahıslara, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 53 bin 550 lira ceza uygulandı.

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