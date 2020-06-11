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Trabzon'da Kovid-19'u yenen doktor immün plazma bağışçısı oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:08:32 -
Trabzon'da Kovid-19'u yenen doktor immün plazma bağışçısı oldu

TRABZON (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Dr. Nihal Tüfek, diğer hastaların tedavisinde kullanılması amacıyla immün plazma bağışında bulundu.

Trabzon Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Tüfek, bir süre önce Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan ve taburcu edildikten sonra gerekli sürenin geçmesini de bekleyen Dr. Nihal Tüfek, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi'ne başvurarak immün plazma bağışında bulundu.

Dr. Tüfek'e bağışı sırasında İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Türk Kızılay Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dila Baran, merkezde görevli Dr. Hatice Tok ile diğer ilgililer eşlik etti.

Trabzon Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kovid-19 sürecinde virüse yakalanıp, hastalık ve hastane periyotları yaşayan sağlık çalışanlarımızdan biri olan Dr. Nihal Tüfek de plazma bağışında bulundu. Kendisine bu özverili davranışı için teşekkür ediyor, verdiği plazmanın uygulanacağı hasta ve hastaların da bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum."

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