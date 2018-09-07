Trabzon’da körüklü belediye otobüsü seyir halindeyken ortadan ikiye ayrıldı
Karayolunda seyreden körüklü belediye otobüsü ortadan ikiye ayrılarak kaza yaptı.07 Eylül 2018 Cuma 14:28
Trabzon’un Pelitli Mahallesinde şehir merkezinden Kaşüstü istikametine doğru giden Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs seyir halindeyken körüğünün kopması sonucu kaza yaptı.
Otobüs yaklaşık 20 metre sonra park halindeki araçlara çarparak durabildi. Belediye otobüsünde bulunan 3 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
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