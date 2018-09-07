THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Trabzon’da körüklü belediye otobüsü seyir halindeyken ortadan ikiye ayrıldı

Karayolunda seyreden körüklü belediye otobüsü ortadan ikiye ayrılarak kaza yaptı.

07 Eylül 2018 Cuma 14:28
Trabzon’da körüklü belediye otobüsü seyir halindeyken ortadan ikiye ayrıldı

Trabzon’un Pelitli Mahallesinde şehir merkezinden Kaşüstü istikametine doğru giden Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs seyir halindeyken körüğünün kopması sonucu kaza yaptı.

Otobüs yaklaşık 20 metre sonra park halindeki araçlara çarparak durabildi. Belediye otobüsünde bulunan 3 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. 

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 14:28
  1. Trabzon
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: ABD’nin tutumundan rahatsızız
    1. Erdoğan: ABD’nin tutumundan rahatsızız
    2. Mutlu bir evlilik için...
    3. İş adamı Ünver'in ölüm nedeni belli oldu
    4. Real Madrid duyurdu! Tam 750 milyon..
    5. Pakize Karakoç dualarla son..
    6. Galatasaray'dan Nice Başkanı'na..
    7. Sırrı Süreyya Önder cezaevine mi..
    8. Göz seyirmesini önemseyin
    9. GASMEK'te yeni dönem
    10. Muharrem orucuna nasıl niyet edilir?
    11. Kardeş kıskançlığı gayet doğal
    12. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden..
    13. İstanbul'da banka soygunu! Çatışma çıktı
    14. California'da selfie çekmek isterken..
    15. Bana bir şey olmaz demeyin
    16. Selahattin Demirtaş'a hapis cezası!
    17. Japonya'dan Türkiye'ye açık destek
    18. Muharrem orucu nedir?
    19. Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!
    20. Erdoğan: Suriye'de kalacağız!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Teröristlerin kara günü!
    Teröristlerin kara günü!