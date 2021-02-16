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Aktüel Trabzon'da kar yağışı etkili oluyor
Aktüel

Trabzon'da kar yağışı etkili oluyor

Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 20:51:00 -
Trabzon'da kar yağışı etkili oluyor

Yağış dolayısıyla şehrin yüksek rakımlı mahalleleri karla kaplandı.

Kent sakinleri, yağışın ardından Ortahisar ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Köşkü ile Çamoba Mahallesi'ndeki Trabzon Botanik Parkı'na akın etti.

Kar topu oynayan, fotoğraf çektiren vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının yaklaşmasıyla evlerinin yolunu tuttu.

Meteorolojiden uyarı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde mevcut kar örtüsü üzerine gelen yeni kar örtüsü nedeniyle dik yamaçlarda çığ riskinin arttığı uyarısında bulundu.

Çığ riski nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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