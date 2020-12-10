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Aktüel Trabzon'da iş makinesi taşıyan kamyon köprüye çarptı: 1 yaralı
Aktüel

Trabzon'da iş makinesi taşıyan kamyon köprüye çarptı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 13:49:08 -
Trabzon'da iş makinesi taşıyan kamyon köprüye çarptı: 1 yaralı

TRABZON (AA) - Trabzon'da iş makinesi taşıyan kamyonun köprüye çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Ortahisar ilçesinde Mahmut Ç. yönetimindeki 61 ADD 314 plakalı iş makinesi yüklü kamyon, Devlet Sahil Yolu üzerindeki Tanjant Köprüsü'ne çarptı.

Yüksekliğin ayarlanamaması nedeniyle meydana gelen kazada, kamyonun kupası yerinden çıktı.

Yaralanan sürücü, Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

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